Клименко призвал определить понятие дипфейка и регулировать его законом
Дипфейки превратились в серьезную проблему, связанную с мошенничеством и злоупотреблением, отметил в эфире НСН основатель LiveInternet Герман Клименко.
Дипфейки необходимо регулировать законом: для начала нужно определить само понятие дипфейка, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН.
«Дипфейки превратились из невинных развлечений в достаточно серьезную проблему для государства и граждан. Изначально с дипфейками мы сталкивались как с подделкой изображений, было достаточно смешно. Потом это постепенно превратилось в серьезную проблему, связанную с мошенничеством, злоупотреблением. Законодатели находятся в недоумении. Попытки регулировать дипфейки пока ни к чему толковому не приводят, потому что нет точного внятного определения, которое бы охватывало все плоскости. Если бы мы сейчас попытались определить понятие дипфейк, мы бы затруднились сформулировать для закона что это такое. Проблему надо решать классическим методом: садиться за стол переговоров между представителями отрасли, права, законодателями и пытаться сформулировать то, чего мы хотим достичь», – сказал Клименко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, как бороться с дипфейками, выразил уверенность в том, что эти алгоритмы можно засечь. При этом Песков отметил, что дипфейк уже становится проблемой в мировой политике, передает «Радиоточка НСН».
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