«Убрать анонимность»: Названы способы борьбы с дипфейками
Сама по себе первопричина появления дипфейка – это продажа анонимных симок, трансграничное присутствие и приземление анонимных звонков, отметил в эфире НСН основатель LiveInternet Герман Клименко.
Чтобы бороться с дипфейками, в первую очередь нужно убрать анонимность в интернете, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН.
«Сейчас идет борьба с анонимными звонками, с приземлением звонков. В основе обмана людей лежит анонимность. Возможно, не было бы самой проблемы дипфейков, если бы у нас, например, не было бы анонимности. Помимо дипфейков есть много разных элементов зла, которые ходят по интернету, но у них у всех в основе находится анонимность и невозможность найти источник изготовления. Условно говоря, когда мы говорим о международных историях, без Интерпола международного все это странновато выглядит, все эти договоренности. Если бы мы сейчас убрали анонимность из интернета полностью, я подозреваю, что никаких дипфейков в том виде, в котором мы сейчас о них разговариваем, просто не было бы. Всегда можно было бы найти источник изготовления и распространения», – сказал Клименко.
По его словам, сама по себе первопричина появления дипфейка – это продажа анонимных симок, трансграничное присутствие и приземление анонимных звонков.
«Мы говорим о регулировании условно Солнца, потому что мы понимаем, что мы можем запретить, обвинить, дать сроки за изготовление дипфейков... Но не перекрыв анонимность, мы тем самым регулируем воздух. Сама по себе первопричина появления дипфейка – это продажа анонимных симок, трансграничное присутствие, приземление анонимных звонков, которое до сих пор, несмотря на законодательство, работает», – резюмировал Клименко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, как бороться с дипфейками, выразил уверенность в том, что эти алгоритмы можно засечь. При этом Песков отметил, что дипфейк уже становится проблемой в мировой политике, передает «Радиоточка НСН».
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