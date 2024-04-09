«Взлом и утечка»: Как большие компании «передают» данные клиентов
В руки мошенников могут попасть абсолютно любые данные о пользователях, отметил в эфире НСН Павел Коваленко.
Часто крупные компании передают большой массив данных о пользователях другим компаниям, не маскируя их, рассказал директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко в пресс-центре НСН.
«В руки мошенников попадают любые сведения о пользователях, все, что хранится и все, что передается. Организации, которые хранят персональные данные и банки, стараются максимально умалчивать… Все, что вы передаете для хранения – все это может утечь. Все помнят, когда регистрировались ВКонтакте, что было написано: данные, которые хранятся, будут использоваться для таргетирования рекламы и всего остального. Самый простой пример, когда крупная организация хочет что-то разработать, у нее есть большой массив данных, и она передает их. Дешевле передать массив данных кому-то, чтобы разрабатывали. Они, вместо маскировки данных, переделки фамилии на другую, просто передают огромный массив. Компанию, которой передали, взламывают... Они передали данные не о 50 клиентах, а 500 тысячах клиентов. Взломав компанию, произошла утечка: эти данные в интернете, продаются, используются в дальнейшем», – сказал Коваленко.
Ранее эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов в беседе с НСН рассказал, что любое скачанное на гаджет приложение передает данные пользователя на сервер, после чего эта информация используется различными структурами и компаниями в своих интересах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ: государственный визит Путина в Китай предстоит в 2024 году
- Регионы России подключились к приложению для помощи детям «Заступник»
- Пик паводка в Орске миновал
- АКОРТ: Репчатый лук, гречка и картофель больше всего подешевели в марте
- Власти Башкирии опровергли информацию о том, что в Уфе девочку назвали Кириллом
- В Москве приостановили регистрацию машин из-за технического сбоя
- ВСУ потеряли на донецком направлении свыше 480 военнослужащих
- Рогов сообщил об уходе главы правительства Запорожской области
- Евросоюз передаст Украине 167 электрогенераторов
- Ми-8 из-за неисправности сел на косе реки в Хабаровском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru