«Взлом и утечка»: Как большие компании «передают» данные клиентов

В руки мошенников могут попасть абсолютно любые данные о пользователях, отметил в эфире НСН Павел Коваленко. 

Часто крупные компании передают большой массив данных о пользователях другим компаниям, не маскируя их, рассказал директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко в пресс-центре НСН.

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«В руки мошенников попадают любые сведения о пользователях, все, что хранится и все, что передается. Организации, которые хранят персональные данные и банки, стараются максимально умалчивать… Все, что вы передаете для хранения – все это может утечь. Все помнят, когда регистрировались ВКонтакте, что было написано: данные, которые хранятся, будут использоваться для таргетирования рекламы и всего остального. Самый простой пример, когда крупная организация хочет что-то разработать, у нее есть большой массив данных, и она передает их. Дешевле передать массив данных кому-то, чтобы разрабатывали. Они, вместо маскировки данных, переделки фамилии на другую, просто передают огромный массив. Компанию, которой передали, взламывают... Они передали данные не о 50 клиентах, а 500 тысячах клиентов. Взломав компанию, произошла утечка: эти данные в интернете, продаются, используются в дальнейшем», – сказал Коваленко.

Ранее эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов в беседе с НСН рассказал, что любое скачанное на гаджет приложение передает данные пользователя на сервер, после чего эта информация используется различными структурами и компаниями в своих интересах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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