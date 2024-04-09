«Более изощренные»: Число киберпреступлений в 2023 году увеличилось на 27%

Количество киберпреступлений растет с каждым годом, они становятся все более изощренными, отметил в эфире НСН Владимир Каширский. 

Киберпреступники совершили более 260 тысяч преступлений за шесть месяцев 2023 года, что на 27% выше аналогичного периода 2022 года, заявил эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в пресс-центре НСН.

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«Количество киберпреступлений с каждым годом растет, они становятся все более изощренными. По статистке, в России за шесть месяцев 2023 года было совершено более 260 тысяч киберпреступлений, что на 27% выше, чем за предыдущий период времени. Реальная цифра в разы выше, поскольку, как мы знаем, не все обращаются в органы. Эта индустрия активно развивается, мошенники все быстрее осваивают нейросети… Можно сказать, что они первые, кто это делают, в частности, взламывают Telegram-каналы, подделывают голоса пользователей, генерируют видеокружок с лицом, выманивая деньги у людей из списка контактов», – сказал Каширский.

Ранее Банк России сообщил, что кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков РФ рекордные 15,8 миллиарда рублей. При этом кредитным организациям удалось предотвратить мошеннические хищения на 5,8 триллиона рублей. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году – тогда общий объем операций без согласия клиентов составил 14,2 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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