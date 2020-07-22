27.07.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Девальвация рубля: мифы и реальность»

Пандемия COVID-19 стала причиной серьезного экономического кризиса на всей планете. В числе прочего эксперты обсуждают и возможные сценарии с деноминацией и девальвацией рубля. Неожиданная распродажа золота Россией (65,4 тонны всего за два месяца) породила мифы о пустой казне накануне очередного «черного августа».

Финансовое положение РФ накануне августа 2020 года?

Какова вероятность повторения сценария августа 1998 года?

Реальные риски и потенциальные угрозы для экономики России?

Почему Россия перестала копить золото и устроила его масштабную распродажу?

Вероятность девальвация и деноминация рубля?

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников



Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский

Приглашен:

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 27.07.2020 в 14:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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