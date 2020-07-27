Делягин спрогнозировал обострение экономического кризиса в сентябре

«В Соединённых Штатах Америки 4 ноября (второй день после выборов президента – прим. НСН) холодная межэлитная гражданская война с высокой степенью вероятности перестанет быть холодной и межэлитной. Весьма вероятно, что товарища Байдена будут подсаживать в президенты те же самые люди и так же, как они подсаживали Обаму - при помощи форсирования кризиса. Благо мир валится в глобальную депрессию, процесс объективный, и падающего подтолкнуть ничего не стоит. Поэтому с середины сентября мы входим в зону глобального риска, а если нервы сдадут, то и раньше этого времени. И не случайно, что вторая волна «коронабесия» у нас назначения на 20 сентября. А дальше – что будет с мировой экономикой, если в её основе – в США – начнётся что-то, напоминающее гражданскую войну?» - сказал экономист.

По словам Делягина, уже сейчас наблюдается некоторое ослабление доллара к евро.

«Американские специалисты говорят что стоит ожидать обесценения доллара по отношению к основной мировой валютной корзине примерно на треть. Если только на треть, то Бог, значит, действительно хранит Америку», - отметил Делягин.

Что касается российской экономики, то «коронакризис» нанёс ей непоправимый удар, и девальвация рубля в этих условиях также весьма вероятна, считает он.

«Экономика России после удара коронабесия уже не встанет. Она сейчас пытается в стать на четвереньки, но не более того. И единственный способ, если мы не развиваем экономику, то единственный способ подстёгивать её или хотя бы поддерживать – это девальвация рубля. Другое дело, что доллар может упасть сильнее рубля», - заключил научный руководитель Института проблем глобализации.

