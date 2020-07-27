Экономисты предрекли обрушение курса рубля к концу года
Экономисты в эфире НСН спрогнозировали падение рубля по отношению к доллару и евро к концу этого года.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Девальвация рубля: мифы и реальность».
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что к концу 2020 года ожидает очередное обрушение рубля.
«До конца года произойдет очередное обрушение курса рубля. Рублю может упасть по отношению к бивалюте процентов на 10-15», - сказал Калашников.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в свою очередь отметил, что валютный курс к концу года может достичь 85 рублей за доллар.
«Думаю, мы легко сможем увидеть курс 80-82 рубля за доллар к ноябрю-декабрю. Но я бы не исключал и падение за 85 рублей за доллар», - сказал Жуковский.
Ранее Жуковский в эфире НСН посоветовал сейчас покупать валюту по 68-70 рублей за доллар.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
818 тыс.+5 635 / сут.
Умерли
13 354+85 / сут.
Выздоровели
603 тыс.+3 079 / сут.
- В Минпросвещения объявили формат нового учебного года
- В Минфине предложили повысить минимальную цену шампанского
- Экономист назвал сроки деноминации рубля
- Делягин спрогнозировал обострение экономического кризиса в сентябре
- Экономист посоветовал покупать валюту по 68-70 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru