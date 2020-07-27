Экономисты предрекли обрушение курса рубля к концу года

Экономисты в эфире НСН спрогнозировали падение рубля по отношению к доллару и евро к концу этого года.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Девальвация рубля: мифы и реальность».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что к концу 2020 года ожидает очередное обрушение рубля.

«До конца года произойдет очередное обрушение курса рубля. Рублю может упасть по отношению к бивалюте процентов на 10-15», - сказал Калашников.

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Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в свою очередь отметил, что валютный курс к концу года может достичь 85 рублей за доллар.

«Думаю, мы легко сможем увидеть курс 80-82 рубля за доллар к ноябрю-декабрю. Но я бы не исключал и падение за 85 рублей за доллар», - сказал Жуковский.

Ранее Жуковский в эфире НСН посоветовал сейчас покупать валюту по 68-70 рублей за доллар.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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