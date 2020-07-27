Экономисты предрекли обрушение курса рубля к концу года

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в свою очередь отметил, что валютный курс к концу года может достичь 85 рублей за доллар.

«Думаю, мы легко сможем увидеть курс 80-82 рубля за доллар к ноябрю-декабрю. Но я бы не исключал и падение за 85 рублей за доллар», - сказал Жуковский.

Ранее Жуковский в эфире НСН посоветовал сейчас покупать валюту по 68-70 рублей за доллар.



