Депутат МГД отметила резкий рост спроса на онлайн-курсы повышения квалификации на фоне пандемии

После преодоления пика пандемии COVID-19 спрос на онлайн-курсы повышения квалификации резко вырос. Об этом рассказала депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая. Кроме того, парламентарий подчеркнула, что в целом столичная система образования справилась с трудностями, которые были вызваны распространением коронавирусной инфекции.

При этом, Русецкая признала, что не все процессы и процедуры, привычные для университетов до пандемии, функционировали с прежней эффективностью, однако система в целом сохранила устойчивость.

«Масштаб задачи был очень большим – необходимо было реализовать в «удаленном» формате более миллиона курсов и дисциплин, включая лекции, семинарские и практические занятия. Абсолютное большинство курсов были проведены в срок и не перенесены на другие семестры»,- заявила парламентарий.

Также депутат Мосгордумы подчеркнула, что в вузах сформировались группы или штабы студентов IT-волонтеров, которые оказывали помощь преподавателям с настройкой и использованием онлайн-платформ. По словам Маргариты Русецкой, её получили около 20% преподавателей.

В июне НСН писала, что свыше 200 начинающих предпринимателей приступили к обучению на базе «Онлайн-Акселератора МБМ». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По её словам, слушатели, которые продемонстрируют лучшие результаты, получат возможность привлечь финансирование своих стартапов.

Обучение бесплатное, пройти его могут все желающие. Акселератор запущен командой mbm.mos – государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы». Программа специально сформирована для тех, кто хочет создать или вывести на новый уровень собственный бизнес.

Слушателям «Онлайн-Акселератора МБМ» предстоит пройти семь образовательных модулей – они посвящены современным подходам к созданию стартапов и инструментам управления ими. Наставники будут проверять полученные знания, давать рекомендации по развитию проекта.

