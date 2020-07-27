В Совфеде считают, что деноминация не придаст веса рублю

Предложенная экспертами деноминация рубля никак не повлияет на покупательную способность российской валюты, поскольку у неё нет веса в международной валютной системе. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в ходе выступления на пресс-конференции НСН на тему «Девальвация рубля: мифы и реальность».

«Известная фраза «А вы, друзья, как ни садитесь…» ,в полной мере относится и к деноминации. Как бы мы в стране не определяли размерность знаков, которые находятся на купюрах, покупательная способность этой валюты никак не меняется. Деноминация применяется просто для удобства денежного обращения», - отметил он.

Ранее о том, что отмена нескольких нулей придаст веса рублю, заявлял политик Владимир Жириновский.

По мнению Калашникова, никаких экономических оснований для изменения курса рубля не существует – он определяется спекулятивно.

«Никакие экономические законы в отношении рубля не работают, потому что не имеют к нему отношения. Мы сделали рубль внутренне свободно конвертируемым. То есть любой может пойти в обменный пункт и поменять сколько хочет рублей на сколько хочет долларов. Дело в том, что весь мир не признал рубль твёрдой валютой, или даже полутвёрдой валютой, как юань в Китае, где курс определяется директивно. Если вы с рублями приедете за границу, вы там ничего купить на них не можете. Таким образом, рубль находится в состоянии пасынка международной системы: с одной стороны внутри страны он свободный, а во всем остальном мире – нет. Это не могло не породить спекулятивное отношение к этой валюте. Если я где-то могу купить рубль ,а в другом месте продать его не могу, возникает свой чёрный рынок люблю. И таким чёрным рынком является Московская валютная биржа. Курс рубля – это поле для спекуляций, прежде всего для международных спекулянтов, но и наши банки не гнушаются», - сказал сенатор в пресс-центре НСН.

