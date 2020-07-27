В пресс-центре НСН экономисты оценят вероятность деноминации и девальвации

Пресс-конференция на тему: «Девальвация рубля: мифы и реальность» началась в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

Её участники расскажут о реальном финансовом положении России на фоне вызванного пандемией коронавируса кризиса, а также о реальных и потенциальных угрозах для российской экономики. Кроме того, экономисты дадут свои прогнозы относительно вероятности девальвации и деноминации рубля.

В дискуссии участвуют первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, а также член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:КризисДевальвацияКурс Рубля
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры