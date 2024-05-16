23.05.2024 в 13.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Детская безопасность в период летних каникул»

За окнами уже теплая весенняя погода, совсем не за горами долгожданное лето. Летних каникул дети ждут с особым нетерпением, а взрослые – с такой же особой настороженностью. Три летних месяца, по статистике, самый травмоопасный для детей период. Подсчитано, что именно летом травмируется каждый 10-й ребенок. 80 % несчастных случаев происходит во время игр дома или на улице. В России в период купального сезона 2023 года погибли 358 — детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Многие родители начинают думать, как обезопасить своего ребенка летом? Эти и другие вопросы обсудим с приглашенными спикерами:

Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве Алексей Валентинович Михан;

Государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по г. Москве Александр Сергеевич Кажуров;

Руководитель отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по городу Москве и Московской области Юрий Владимирович Шитиков.

Вопросы для обсуждения:

Какие опасности таит в себе лето? Основные риски возгораний в этот период?

Какая работа проводится в детских лагерях в преддверии летних каникул? Какие требования пожарной безопасности там должны быть соблюдены и на что обращают внимание инспекторы ГПН при приемке лагерей?

Где безопасно можно будет искупаться в столице?

О какие важных правилах не стоит забывать отдыхающим у водоемов?

Почему дети и подростки убегают из дома? Какая процедура поиска таких детей?

Какая статистика пропавших и потерявшихся детей летом прошлого года? Сколько детей-потеряшек зафиксировано с начала 2024 года?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

