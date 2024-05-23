МЧС: В Москве летом откроется 11 пляжей для купания
23 мая 202413:15
Александра Веснина
Купальный сезон в Москве стартует 1 июня, рассказали НСН в управлении МЧС России по городу Москва.
Государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров в пресс-центре НСН рассказал, что москвичи и гости столицы смогут летом выбрать пляж, который находится ближе к дому.
«В Москве будет открыто 11 пляжей, 1 июня открывается купальный сезон в Москве. Четыре пляжа находятся на реконструкции. Открытые 11 пляжей расположены по всей Москве: в Зеленограде, пляж «Левобережный», пляж «Динамо», в ТиНАО еще, в Строгино и так далее. Люди могут выбрать водоем, который им ближе», - сказал собеседник НСН.
Ранее глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин сообщил, что к летнему сезону в Серебряном бору проведут локальное благоустройство, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru