«Аргументы, игры, повторение»: В МЧС объяснили, как обучить ребенка действовать при ЧС

По его словам, помимо наглядных аргументов для запоминания ребенком правил поведения при чрезвычайных ситуациях нужно использовать игровую форму разъяснения и повторение.

«Также ребенку можно объяснять в игровой форме. Можно поиграть в тесты, например, с вариантами ответов. Задавать вопросы про пожар, что нужно делать. Также необходимо заучить с ребенком телефон родителей и домашний адрес. Важно повторять правила регулярно», - отметил Михан.

Ранее государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что во время купания детей в водоемах родители обязаны за ними следить.

