«Аргументы, игры, повторение»: В МЧС объяснили, как обучить ребенка действовать при ЧС
Ребенка нужно обучить тому, как необходимо себя вести при возникновении чрезвычайных ситуаций, рассказали НСН в МЧС.
Перед тем, как оставить ребенка одного дома, его необходимо подготовить и объяснить ему, как нужно себя вести в случае чрезвычайной ситуации, рассказал в пресс-центре НСН начальник отдела профилактики надзорного главка МЧС России по Москве Алексей Михан.
«Если ребенка надо оставить дома одного, то его надо подготовить. Ребенок - не робот, ему нельзя вшить какую-то программу. Для того, чтобы ребенка подготовить, нам надо заранее практиковать чрезвычайные ситуации с ребенком. Например, возвращаемся с ребенком домой, заходим в лифт и проговариваем: «С незнакомыми в лифт заходить нельзя». Детям нужны аргументы. Сейчас можно зайти в интернет и показать ребенку наглядно все. Можно показать сгоревший электросамокат, если ваш ребенок ставит его дома на зарядку, к примеру. Можно показать последствия пожара. Это все откликнется в голове у ребенка, он это запомнит все», - сказал собеседник НСН.
По его словам, помимо наглядных аргументов для запоминания ребенком правил поведения при чрезвычайных ситуациях нужно использовать игровую форму разъяснения и повторение.
«Также ребенку можно объяснять в игровой форме. Можно поиграть в тесты, например, с вариантами ответов. Задавать вопросы про пожар, что нужно делать. Также необходимо заучить с ребенком телефон родителей и домашний адрес. Важно повторять правила регулярно», - отметил Михан.
Ранее государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что во время купания детей в водоемах родители обязаны за ними следить.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Верховной Раде предложили призывать украинцев при помощи лотереи
- Путин: Дни культуры Бахрейна пройдут в России в этом году
- Неисправный обогреватель вызвал пожар с жертвами в подпольном хостеле под Истрой
- Судно под российским флагом задержали в Индонезии
- За год средний размер потребительского кредита вырос на 25%
- Следующие в Казань авиарейсы после закрытия перенаправили на запасные аэропорты
- Мэр Воронежа заявил, что уходит в отставку
- Силуанов: Налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года
- Два мирных жителя пострадали при обстреле села Новая Таволжанка
- Вечера памяти Александра Ширвиндта пройдут в Театре Сатиры летом и осенью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru