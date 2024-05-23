«Аргументы, игры, повторение»: В МЧС объяснили, как обучить ребенка действовать при ЧС

Ребенка нужно обучить тому, как необходимо себя вести при возникновении чрезвычайных ситуаций, рассказали НСН в МЧС.

Перед тем, как оставить ребенка одного дома, его необходимо подготовить и объяснить ему, как нужно себя вести в случае чрезвычайной ситуации, рассказал в пресс-центре НСН начальник отдела профилактики надзорного главка МЧС России по Москве Алексей Михан.

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«Если ребенка надо оставить дома одного, то его надо подготовить. Ребенок - не робот, ему нельзя вшить какую-то программу. Для того, чтобы ребенка подготовить, нам надо заранее практиковать чрезвычайные ситуации с ребенком. Например, возвращаемся с ребенком домой, заходим в лифт и проговариваем: «С незнакомыми в лифт заходить нельзя». Детям нужны аргументы. Сейчас можно зайти в интернет и показать ребенку наглядно все. Можно показать сгоревший электросамокат, если ваш ребенок ставит его дома на зарядку, к примеру. Можно показать последствия пожара. Это все откликнется в голове у ребенка, он это запомнит все», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, помимо наглядных аргументов для запоминания ребенком правил поведения при чрезвычайных ситуациях нужно использовать игровую форму разъяснения и повторение.

«Также ребенку можно объяснять в игровой форме. Можно поиграть в тесты, например, с вариантами ответов. Задавать вопросы про пожар, что нужно делать. Также необходимо заучить с ребенком телефон родителей и домашний адрес. Важно повторять правила регулярно», - отметил Михан.

Ранее государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что во время купания детей в водоемах родители обязаны за ними следить.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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