«Торф и елочные иголки»: В МЧС предостерегли от разведения огня в запретных местах
Категорически нельзя разводить огонь под деревьями, а также на торфяных почвах, заявили НСН в МЧС.
Мангал для приготовления пищи не огне должен располагаться от зданий на расстоянии не меньше пяти метров, рассказал в пресс-центре НСН начальник отдела профилактики надзорного главка МЧС России по Москве Алексей Михан.
«Если мы готовим пищу на открытом огне, то обязательно надо использовать для этого негорючие емкости (мангал или жаровни), их можно располагать на расстоянии не ближе пяти метров от зданий и сооружений. Зона очистки от места разведения открытого огня должна составлять не менее двух метров. Это требование довольно логично, чтобы мангал не стал источником зажигания. Емкость, в которой будет разводиться огонь, должна быть надежная, без прогаров, чтобы из нее не вытекали горючие материалы и не выпадали дрова или уголь», - сказал собеседник НСН.
Он перечислил самые важные правила, которые необходимо соблюдать при разведении огня.
«Категорически нельзя разводить открытый огонь на торфяных землях, потому что он очень хорошо горит. Нельзя разводить огонь, если на конкретной территории введен особый противопожарный режим. Требования пожарной безопасности также запрещают разводить открытый огонь в случае прогнозирования ухудшения погоды, связанного с усилением ветра. Если ветер больше 10 метров в секунду, то огонь надо потушить. Ни в коем случае нельзя разводить огонь под деревьями. Особая опасность возникает, если вы выбрали место для приготовления пиши на огне в массиве из хвойных деревьев, где на земле есть подстилка из иголок. Это очень опасно, особенно в период засушливой погоды», - отметил представитель МЧС.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в этом сезоне дачники могут столкнуться со штрафами за незаконное строительство, сжигание мусора и листвы, а также за выращивание на участке вьюнка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru