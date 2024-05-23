«Торф и елочные иголки»: В МЧС предостерегли от разведения огня в запретных местах

Он перечислил самые важные правила, которые необходимо соблюдать при разведении огня.

«Категорически нельзя разводить открытый огонь на торфяных землях, потому что он очень хорошо горит. Нельзя разводить огонь, если на конкретной территории введен особый противопожарный режим. Требования пожарной безопасности также запрещают разводить открытый огонь в случае прогнозирования ухудшения погоды, связанного с усилением ветра. Если ветер больше 10 метров в секунду, то огонь надо потушить. Ни в коем случае нельзя разводить огонь под деревьями. Особая опасность возникает, если вы выбрали место для приготовления пиши на огне в массиве из хвойных деревьев, где на земле есть подстилка из иголок. Это очень опасно, особенно в период засушливой погоды», - отметил представитель МЧС.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в этом сезоне дачники могут столкнуться со штрафами за незаконное строительство, сжигание мусора и листвы, а также за выращивание на участке вьюнка.

