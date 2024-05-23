«Проще автомобиля!»: Получить судоводительское удостоверение можно с 18 лет

При управлении водным транспортом необходимо соблюдать меры безопасности, рассказал НСН Александр Кажуров.

Получить судоводительское удостоверение можно с 18 лет и после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов, рассказал в пресс-центре НСН государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров.

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«Получить права на управление маломерным судном, гидроциклом, парусным судном и так далее могут люди от 18 лет. Есть самоучки, но я рекомендую пройти школу, где преподают профессионалы. Потом люди записываются на Госуслугах на сдачу теоретических экзаменов. По прохождении теоретических экзаменов, их направляют на практические экзамены. Когда все экзамены успешно сданы, люди получают судоводительское удостоверение на те категории, на которые они заявлялись. Ничего страшного в практических и теоретических занятиях нет. Возможно, лодкой чуть проще управлять, чем автомобилем. Есть необходимые меры безопасности при вождении водного транспорта, которые необходимо соблюдать, скоростной режим. Строго-настрого запрещено кататься в состоянии алкогольного опьянения. Могут произойти столкновения, наезды на пляж, где купаются и отдыхают люди», - сказал собеседник НСН.

Ранее Кажуров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что во время купания детей в водоемах родители обязаны за ними следить.

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ФОТО: www.tencon.ru
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