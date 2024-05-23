«Вода ошибок не прощает»: В МЧС призвали купаться в проверенных местах
23 мая 202413:56
Александра Веснина
Во время купания детей в водоемах родители обязаны за ними следить, заявили НСН в МЧС.
Водоемы, в которых нельзя купаться, могут быть крайне опасны из-за непроверенного дна и подводных течений, сказал в пресс-центр НСН государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров.
«Прежде всего в воде детям нельзя баловаться, потому что вода ошибок не прощает. Водоемы, где запрещено купание, опасны непроверенными дном и водой, подводными течениям, холодными ключами. Если дно не проверяли, то там можно порезаться, запутаться в корягах. В этих местах купаться строго-настрого запрещено», - подчеркнул собеседник НСН.
По его словам, рекомендованное время купания детей в водоеме - не больше 15 минут.
«Температура воды должна составлять не менее 18 градусов, чтобы не получить переохлаждение. В воде рекомендовано находиться 10-15 минут. Родителям нужно следить за детьми, а детям - не баловаться и не отвлекать спасателей», - отметил Кажуров.
Ранее Кажуров рассказал «Радиоточке НСН», что купальный сезон в Москве откроется 1 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru