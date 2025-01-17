23.01.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дети или карьера. Чем опасен тренд на отложенное материнство»

Во всем мире укоренился тренд на отложенное материнство: молодые люди хотят сначала устроиться в жизни и сделать карьеру, а потом рожать детей. Согласно данным Росстата, в России средний возраст женщины при рождении первого ребенка увеличивается, сегодня он составляет 28 лет, при этом все больше женщин откладывают вопрос деторождения на более поздний срок. Действительно, в последние годы родами в возрасте за 40 уже никого не удивишь, это стало вполне обыденным явлением и даже трендом. При этом, по данным ВЦИОМ, в России по итогам 2024 года наблюдается падение показателей демографии, это вызвано уменьшением численности женщин фертильного возраста.

Как изменился возраст женщины, рожающей первого ребенка?

Чем опасно позднее материнство?

В каком возрасте лучше замораживать яйцеклетки?

Как часто семьи сегодня пользуются суррогатным материнством?

Возможны ли осложнения после процедуры криоконсервации?

Будут ли введены налоги на бездетность?

Сколько сегодня в России многодетных семей?

Как совместить воспитание детей и карьеру?

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;

Репродуктолог, акушер-гинеколог, врач высшей категории Дарья Широкова;

Психолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

