«Не ждать принца»: Репродуктолог призвала проводить заморозку яйцеклеток до 34 лет
Кристина Пришвина заявила НСН, что шанс на то, что эмбрион будет здоровым после 45 лет, меньше 1%.
Заморозку яйцеклеток лучше делать в возрасте до 34 лет, чтобы повысить шансы родить здорового ребенка, заявила врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродуктивных технологий «Ecofamily Clinic» Кристина Пришвина в пресс-центре НСН.
«Мы после пятидесяти лет пациентов уже стараемся не брать, тут уже есть ограничения. Шанс на то, что эмбрион будет здоровым после 45 лет, меньше 1%, это по статистике. Заморозку яйцеклеток лучше делать в возрасте до 34 лет, после 38 снижается качество. В 40 лет риск рождения ребенка с синдромом дауна у женщины – один из ста. И это только этот синдром, есть еще множество патологий. Ждать принца не нужно, при этом никто не отменял и мужское бесплодие», - рассказала она.
Рождение ребенка в 40 лет и позднее приводит к тому, что женщина слишком опекает ребенка, что не может на нем не сказаться, заявила психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская в пресс-центре НСН.
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