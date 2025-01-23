Депутат Буцкая призвала выплачивать повышенные зарплаты многодетным родителям

Повышение зарплат многодетным родителям можно считать справедливым подходом, так как затраты семьи сильно возрастают, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

«Сегодня День многодетных семей, ровно год назад подписан указ об этом статусе. На нашем собрании одна многодетная мама предложила очень интересную идею. Она подметила, что зарплаты не меняются в зависимости от количества детей. Поэтому она предложила, чтобы заработная плата повышалась в зависимости от того, сколько у тебя детей. Я считаю, что это справедливый подход. Учитывая те меры, которые работодатели уже используют для поддержки семей, можно рассмотреть повышенные зарплаты для многодетных родителей. Многодетные родители – это лучшие сотрудники, если им предоставить все необходимые условия», - отметила она.

Во всем мире укоренился тренд на отложенное материнство: молодые люди хотят сначала устроиться в жизни и сделать карьеру, а потом рожать детей. Согласно данным Росстата, в России средний возраст женщины при рождении первого ребенка увеличивается, сегодня он составляет 28 лет, при этом все больше женщин откладывают вопрос деторождения на более поздний срок. При этом, по данным ВЦИОМ, в России по итогам 2024 года наблюдается падение показателей демографии, это вызвано уменьшением численности женщин фертильного возраста.

