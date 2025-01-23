«Тревога вместо энергии»: Психолог о последствиях рождения ребенка после 40 лет
Роза Гнедовская заявила НСН, что более взрослая мама может передать ребенку тревогу, а также будет слишком его опекать.
Рождение ребенка в 40 лет и позднее приводит к тому, что женщина слишком опекает ребенка, что не может на нем не сказаться, заявила психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская в пресс-центре НСН.
«Очень часто женщина, которая рожает в 39-40 лет, она уже к этому возрасту эмоционально уставшая. Она не всегда обладает той энергии, которую она может передать своему ребенку. Процесс воспитания и заботы о ребенке очень серьезный. Такие мамы испытывают большую тревогу, у них всегда есть тревога, они начинают слишком опекать ребенка, а гиперопека хуже, чем недоопека. Эта тревога передается. Было бы неплохо для пары, которая собирается рожать ребенка в более позднем возрасте, проводить сначала психологические тесты, помогать настроиться на это», - отметила она.
Повышение зарплат многодетным родителям можно считать справедливым подходом, так как затраты семьи сильно возрастают, заявила ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru