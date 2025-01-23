«Можно рожать!»: Депутат Буцкая об увеличении декретных пособий для студенток
Татьяна Буцкая в эфире НСН поддержала идею Минтруда увеличить декретные пособия для студентов примерно в десять раз.
Молодые семьи зачастую не могут завести ребенка, потому что еще учатся, поэтому студентов нужно поддерживать, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
«Минтруд радует нас своими предложениями. Мы понимаем, что нам есть, куда расти. Предлагается изменить выплаты студенткам. Надо сказать, что есть выплаты, которые вызывают вопросы, думаешь, сколько можно… Этот тот случай. Минимальные выплаты на ребенка теперь превращаются в сумму, на которую можно рожать и воспитывать ребенка. Предоставляется общежитие семейное студентам, есть возможность перевода с платного на бесплатное отделение. Хотелось бы, чтобы и для молодого папы были даны привилегии, чтобы семья в целом могла перейти на бесплатное обучение», - рассказала она.
Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам, которые обучаются очно, в десять раз. Так, предлагается полностью изменить схему расчета выплат. Сейчас студентки могу рассчитывать лишь на 9-23 тысячи рублей в месяц при декрете, так как эта сумма зависит от средней стипендии. Теперь планируется довести эти выплаты до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, передает «Радиоточка НСН».
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