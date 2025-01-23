«Ни одного случая»: Гинеколог опровергла связь ЭКО с онкологией
Кристина Пришвина заявила НСН, что при любых вмешательствах есть риски кровотечений и осложнений, но минимальные.
При ЭКО есть минимальные риски для здоровья женщины, которые связаны с вмешательством в организм и влиянием гормонов, заявила врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродуктивных технологий «Ecofamily Clinic» Кристина Пришвина в пресс-центре НСН.
«При любых вмешательствах есть риски кровотечений и осложнений. Пациентка у нас обследуется полностью по 803 приказу, это очень большой список, мы смотрим все, особенно органы, которые зависят от гормонов. На моей памяти не было ни одной пациентки, которая бы затем обратилась к онкологу, все этого боятся почему-то. Есть риски другие, но они минимальные. Главное попасть к грамотному специалисту», - рассказала она.
Заморозку яйцеклеток лучше делать в возрасте до 34 лет, чтобы повысить шансы родить здорового ребенка, заявила врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродуктивных технологий «Ecofamily Clinic» Кристина Пришвина в пресс-центре НСН.
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