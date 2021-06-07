9.06.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Депутаты vs Коллекторы. Что ждёт должников?

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в прямом эфире призвал лишить коллекторов пенсий, признать животными и сослать на Украину. Он заявил, что считает их методы незаконными и негуманными, а самих коллекторов «кровопийцами и душегубами». В свою очередь, представители Национальной ассоциации коллекторских агентств отправили заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с высказываниями депутата. Коллекторы напомнили, что слова Виталия Милонова, можно расценивать как возбуждение вражды с использованием служебного положения. Кроме того, ранее и другие депутаты, например, Сергей Миронов, также заявляли, что коллекторские агентства угрожают национальной безопасности России.

В ходе пресс-конференции, её участники ответят на главные вопросы: «Нужны ли России коллекторы?» и «Что ждёт должников?»

Депутат Госдумы России Виталий Милонов;

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

