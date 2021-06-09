Милонов призвал избавиться от микрофинансовых организаций

«Микрофинансовые организации – это хозяева коллекторов, это вредные элементы, от них тоже необходимо избавляться. Не обращайтесь в НАПКА, это некоммерческая организация, никакого отношения к государству и вашей защите она не имеет. Это те же люди, которые угрожают вашим матерям, доводят их до смертей своим давлением. Пожаловаться вы не сможете, потому что звонят они с левых номеров. И не берите деньги ни в какой микрофинансовой организации. Граждане должны брать деньги только в банках», - заявил Милонов.

Милонову грозит до 6 лет тюрьмы за оскорбление коллекторов, рассказал в ходе пресс-конференции директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.



