Милонов призвал избавиться от микрофинансовых организаций

Депутат Госдумы России Виталий Милонов на пресс-конференции в НСН заявил, что граждане должны брать деньги только в банках.

Депутат Госдумы России Виталий Милонов на пресс-конференции в НСН призвал граждан не обращаться в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и не брать займы в микрофинансовых организациях.

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«Микрофинансовые организации – это хозяева коллекторов, это вредные элементы, от них тоже необходимо избавляться. Не обращайтесь в НАПКА, это некоммерческая организация, никакого отношения к государству и вашей защите она не имеет. Это те же люди, которые угрожают вашим матерям, доводят их до смертей своим давлением. Пожаловаться вы не сможете, потому что звонят они с левых номеров. И не берите деньги ни в какой микрофинансовой организации. Граждане должны брать деньги только в банках», - заявил Милонов.

Милонову грозит до 6 лет тюрьмы за оскорбление коллекторов, рассказал в ходе пресс-конференции директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.


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ФОТО: НСН
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