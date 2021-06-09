Милонову грозит до 6 лет тюрьмы за оскорбление коллекторов

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин заявил, что заявление на депутата Госдумы уже направлено в Следственный Комитет.

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин на пресс-конференции в НСН, что ассоциация направила заявление главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с высказываниями депутата Виталия Милонова.

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«Мы направили материалы в Следственный Комитет - все материалы экспертизы. Следственный Комитет принимает решение о необходимости возбуждения уголовного дела. По статье 282 грозит от 3 до 6 лет лишения свободы за высказывания, связанные с возбуждением ненависти или вражды в отношении группы лиц с использованием средств массовой информации и использованием служебного положения», - заявил Воронин.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал лишить коллекторов пенсий, признать животными и сослать на Украину. Он заявил, что считает их методы незаконными и негуманными, а самих коллекторов «кровопийцами и душегубами».

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