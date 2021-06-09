В НАПКА рассказали, как бороться с «плохими» коллекторами
Борис Воронин на пресс-конференции в НСН посоветовал обращаться в ФСПП.
Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин на пресс-конференции в НСН рассказал, как бороться с коллекторами, которые действуют не в рамках закона.
«Угрозы - это грубое нарушение закона. Нужно обратиться в полицию, пишем жалобу в ФСПП России на компанию, где взяли деньги. Указываем конкретный ИНН этой микрокредитной организации, прикладываем копии угроз, смс, сообщений в социальных сетях, прикладываются номера телефонов, с которых звонили хулиганы, а также детализация по мобильному номеру. Компании под страхом риска получить штраф в 500 тысяч рублей обычно звонят не представившись. ФСПП будет делать запрос конкретно в эту контору и будет наложен штраф от 100 до 500 тысяч рублей», - отметил Воронин.
Ранее Виталий Милонов на пресс-конференции в НСН заявил, что частных граждан могут беспокоить только судебные приставы.
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