В НАПКА рассказали, как бороться с «плохими» коллекторами

Борис Воронин на пресс-конференции в НСН посоветовал обращаться в ФСПП.

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин на пресс-конференции в НСН рассказал, как бороться с коллекторами, которые действуют не в рамках закона.

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«Угрозы - это грубое нарушение закона. Нужно обратиться в полицию, пишем жалобу в ФСПП России на компанию, где взяли деньги. Указываем конкретный ИНН этой микрокредитной организации, прикладываем копии угроз, смс, сообщений в социальных сетях, прикладываются номера телефонов, с которых звонили хулиганы, а также детализация по мобильному номеру. Компании под страхом риска получить штраф в 500 тысяч рублей обычно звонят не представившись. ФСПП будет делать запрос конкретно в эту контору и будет наложен штраф от 100 до 500 тысяч рублей», - отметил Воронин.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоллекторыВиталий Милонов
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