«Перегрызут друг другу горло». Милонов направил коллекторов в сферу бизнеса

Виталий Милонов на пресс-конференции в НСН заявил, что частных граждан могут беспокоить только судебные приставы.

Депутат Госдумы России Виталий Милонов на пресс-конференции в НСН заявил, что коллекторы не имеют права трогать частных граждан.

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«Коллекторы – это лишние, враждебные элементы. Конечно, они будут вякать, что это все не так, что коллекторы сегодня не такие. Коллекторы вообще не должны трогать частных граждан, пусть они занимаются своим малопочетным бизнесом в разборках между коммерческими предприятиями. Пускай, если коммерческое предприятие не считает себя достаточно правым в своих требованиях, нанимает коллекторов на другое коммерческое предприятие, те пусть своих коллекторов нанимают. Пусть они друг другу горло перегрызут, России станет легче дышать, но граждан коллекторы трогать не должны», - отметил депутат.

Ранее глава партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов заявил, что коллекторские агентства угрожают национальной безопасности РФ.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:КоллекторыВиталий Милонов
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