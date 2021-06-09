Милонов призвал провести референдум для ликвидации коллекторов
Депутат Госдумы России Виталий Милонов заявил, что необходимо спросить у россиян, нужны ли в стране коллекторские агентства.
Депутат Госдумы России Виталий Милонов на пресс-конференции НСН призвал провести референдум и лишить коллекторов гражданства.
«Я как депутат вносил несколько раз соответствующие инициативы. Они отклоняются, потому что выползаете вы и шипите на уши. Я требую провести референдум, ликвидировать коллекторские агентства, лишить коллекторов права на пенсию и гражданство. Вот вопрос референдума. И посмотрим, что завтра скажут люди – прав я или нет», - заявил Милонов.
Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил НСН, что юристами проводится правовая оценка заявлений депутата насчет сравнения коллекторов с животными.
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