Милонов призвал провести референдум для ликвидации коллекторов

«Я как депутат вносил несколько раз соответствующие инициативы. Они отклоняются, потому что выползаете вы и шипите на уши. Я требую провести референдум, ликвидировать коллекторские агентства, лишить коллекторов права на пенсию и гражданство. Вот вопрос референдума. И посмотрим, что завтра скажут люди – прав я или нет», - заявил Милонов.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил НСН, что юристами проводится правовая оценка заявлений депутата насчет сравнения коллекторов с животными.

