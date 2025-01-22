24.01.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Денежная реформа. Появится ли в 2025 году цифровой рубль?»
Массовый запуск цифрового рубля в России должен начаться с 1 июля 2025 года. Граждане и бизнес получат возможность проводить все стандартные операции с помощью новой формы денег: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать денежные переводы и оплачивать покупки. Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Эмитентом цифровых рублей будет Банк России. Некоторые российские банки при этом считают реалистичным перенести массовый запуск цифрового рубля для россиян на срок после 2026 года. Новости о введении цифрового рубля взбудоражили и напугали ряд граждан. В соцсетях распространяется видео, авторы которого утверждают, что власти вводят цифровые деньги как инструмент контроля за гражданами, чтобы со временем отменить наличные и безналичные деньги.
О том, что же такое цифровой рубль, когда он появится и как будет работать, обсудим в ходе пресс-конференции НСН.
- Готовы ли банки и бизнес к введению цифрового рубля?
- Свыше половины россиян верят, что цифровой рубль заменит наличные деньги, так ли это?
- Что такое цифровой рубль и как он будет работать?
- Как цифровой рубль изменит российскую экономику?
- Какой будет финансовая безопасность цифрового рубля?
- К чему готовиться россиянам в связи с активным внедрением цифрового рубля?
- В каких странах уже работает цифровая валюта?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;
- Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;
- Экономист, консультант по криптовалютам и децентрализованным финансам Алексей Водоватов.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8