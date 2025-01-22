24.01.2025 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Денежная реформа. Появится ли в 2025 году цифровой рубль?»

Массовый запуск цифрового рубля в России должен начаться с 1 июля 2025 года. Граждане и бизнес получат возможность проводить все стандартные операции с помощью новой формы денег: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать денежные переводы и оплачивать покупки. Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Эмитентом цифровых рублей будет Банк России. Некоторые российские банки при этом считают реалистичным перенести массовый запуск цифрового рубля для россиян на срок после 2026 года. Новости о введении цифрового рубля взбудоражили и напугали ряд граждан. В соцсетях распространяется видео, авторы которого утверждают, что власти вводят цифровые деньги как инструмент контроля за гражданами, чтобы со временем отменить наличные и безналичные деньги.



О том, что же такое цифровой рубль, когда он появится и как будет работать, обсудим в ходе пресс-конференции НСН.

Готовы ли банки и бизнес к введению цифрового рубля?

Свыше половины россиян верят, что цифровой рубль заменит наличные деньги, так ли это?

Что такое цифровой рубль и как он будет работать?

Как цифровой рубль изменит российскую экономику?

Какой будет финансовая безопасность цифрового рубля?

К чему готовиться россиянам в связи с активным внедрением цифрового рубля?

В каких странах уже работает цифровая валюта?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян;

Экономист, консультант по криптовалютам и децентрализованным финансам Алексей Водоватов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

