«Большие риски»: Банки выступили против обязательного использования цифрового рубля
Гарегин Тосунян заявил НСН, что цифровой рубль должен использоваться коммерческими банками на добровольной основе.
Если большое количество средств перетечет в цифровой рубль, это приведет к уменьшению ресурсной базы банков, а за этим последует удорожание кредитов, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«Степень необходимости в цифровом рубле покажет практика. Если окажется, что он даст какой-то позитивный результат, значит, он нужен. Если окажется, что это новая форма денег, которая в чем-то будет ущербна для банков, нужно будет делать выводы. Для банков цифровой рубль несет некие риски. Цифровой рубль не будет нести никаких комиссий, но это пока лишь заявление, ее могут ввести. Если в цифровой рубль слишком большое количество средств переместится, ресурсная база коммерческих банков сократится. Это приведет к очередному удорожанию кредитов. Здесь эти риски очевидны, они на поверхности лежат», - отметил он.
Тосунян подчеркнул, что цифровой рубль должен использоваться коммерческими банками на добровольной основе.
«Я не понимаю, зачем обязательное включение банков в обслуживание цифрового рубля. Это дорогостоящий процесс. Крупные банки могут себе это позволить, остальные – не факт. Банки должны сами решать, нужно ли использовать им цифровой рубль, нужно ли это их клиентам. Мы настаиваем, чтобы для банков не было никаких обязательных условий, только для социально значимых банков», - добавил он.
Цифровой рубль нельзя считать криптовалютой, так как он гарантируется государством и имеет курс обычного рубля, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборы фильма «Домовенок Кузя» превысили миллиард рублей
- Производство ключевых узлов для беспилотников запустили в России
- Минтруд: дефицит кадров в российской экономике вырастет до 3,1 млн к 2030 году
- Первые российские бананы представят к концу 2025 года
- Медведев призвал регионы уделять особое внимание вернувшимся с фронта бойцам
- Первая ракета Синнер сыграет со Зверевым в финале Australian Open
- Канье Уэст вернул себе статус миллиардера
- Аналитики назвали районы Москвы с самыми подешевевшими новостройками
- Загрязнённые мазутом пляжи Анапы полностью восстановят к лету 2026 года
- СМИ: Более 715 тысяч домов в Ирландии остались без электричества из-за шторма «Эовин»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru