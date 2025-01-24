«Большие риски»: Банки выступили против обязательного использования цифрового рубля

Если большое количество средств перетечет в цифровой рубль, это приведет к уменьшению ресурсной базы банков, а за этим последует удорожание кредитов, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«Степень необходимости в цифровом рубле покажет практика. Если окажется, что он даст какой-то позитивный результат, значит, он нужен. Если окажется, что это новая форма денег, которая в чем-то будет ущербна для банков, нужно будет делать выводы. Для банков цифровой рубль несет некие риски. Цифровой рубль не будет нести никаких комиссий, но это пока лишь заявление, ее могут ввести. Если в цифровой рубль слишком большое количество средств переместится, ресурсная база коммерческих банков сократится. Это приведет к очередному удорожанию кредитов. Здесь эти риски очевидны, они на поверхности лежат», - отметил он.