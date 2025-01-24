«Хакер сможет выпустить?»: Экономист Водоватов перечислил недостатки цифрового рубля

Выпуск цифрового рубля означает хранение огромного массива данных, которые нужно надежно оберегать, также хакеры могут пытаться действовать в этом случае от лица Банка России, заявил экономист, консультант по криптовалютам и децентрализованным финансам Алексей Водоватов в пресс-центре НСН.

«Я всегда поддерживаю новые технологии, но давайте смотреть, что требуется, чтобы нам было комфортно пользоваться этими технологиями. Это блокчейн, который будет расти очень быстро. Чем больше людей будут в этом участвовать, тем больше информации будет там храниться. Это будет все сложнее качественно сохранять. Однозначно нужно делать какие-то хранилища, резервные системы, выстраивать систему безопасности, чтобы к нам не лезли нехорошие люди, которые попытаются нанести ущерб государству в целом и частным лицам. Объемов транзакций в цифровом рубле будет гораздо больше, чем при биткоине. Какой-то хакер может выпустить цифровой рубль под видом Банка России. Я надеюсь, что все эти вопросы решены», - пояснил он.