«Хакер сможет выпустить?»: Экономист Водоватов перечислил недостатки цифрового рубля
Алексей Водоватов заявил НСН, что для выпуска цифрового рубля требуется серьезная система безопасности, чтобы хранить данные.
Выпуск цифрового рубля означает хранение огромного массива данных, которые нужно надежно оберегать, также хакеры могут пытаться действовать в этом случае от лица Банка России, заявил экономист, консультант по криптовалютам и децентрализованным финансам Алексей Водоватов в пресс-центре НСН.
«Я всегда поддерживаю новые технологии, но давайте смотреть, что требуется, чтобы нам было комфортно пользоваться этими технологиями. Это блокчейн, который будет расти очень быстро. Чем больше людей будут в этом участвовать, тем больше информации будет там храниться. Это будет все сложнее качественно сохранять. Однозначно нужно делать какие-то хранилища, резервные системы, выстраивать систему безопасности, чтобы к нам не лезли нехорошие люди, которые попытаются нанести ущерб государству в целом и частным лицам. Объемов транзакций в цифровом рубле будет гораздо больше, чем при биткоине. Какой-то хакер может выпустить цифровой рубль под видом Банка России. Я надеюсь, что все эти вопросы решены», - пояснил он.
По его словам, сегодня существует проблема и «цифровой дискриминации», поэтому такой рубль может не стать массовым.
«Еще одна проблема – это цифровая дискриминация. Для этого рубля нужны соответствующие смартфоны, на которых можно его использовать, чтобы загрузить его и так далее. У нас есть регионы, есть люди, которые не совсем дружат с новыми технологиями, особенно дедушки и бабушки», - добавил экономист.
Цифровой рубль нельзя считать криптовалютой, так как он гарантируется государством и имеет курс обычного рубля, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru