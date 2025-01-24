Депутат Кирьянов пообещал, что никакой денежной реформы в России не будет
Артем Кирьянов заявил НСН, что ввод в обращение цифрового рубля не подразумевает денежную реформу в стране.
Цифровой рубль не призван заменить наличные средства, таких планов у государства нет, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Сразу хочу сказать, что никакая денежная реформа нас не ожидает. Это не планируется вообще. Что же такое цифровой рубль, который летом появится в обращении и уже используется в рамках апробации. Цифровой рубль – третья валюта, все тот же рубль, который не является ни наличным, не безналичным, а выступает именно цифровым, здесь задействуются новые технологии. Люди, когда приносят деньги в банк, больше фактически не являются собственниками этих денег. А цифровой рубль – это собственность человека, который просто хранит свои деньги в таком виде, в ЦБ, который никогда не лопнет. В этом заключается надежность цифрового рубля. Он не принесет никаких дивидендов. Цифровой рубль не заменит наличные деньги, таких планов нет, это бессмысленно с точки зрения государства», - рассказал он.
Массовый запуск цифрового рубля в России должен начаться с 1 июля 2025 года. Граждане и бизнес получат возможность проводить все стандартные операции с помощью новой формы денег: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать денежные переводы и оплачивать покупки. Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Эмитентом цифровых рублей будет Банк России. Некоторые российские банки при этом считают реалистичным перенести массовый запуск цифрового рубля для россиян на срок после 2026 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru