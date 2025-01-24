«Прозрачность на 100%»: В Госдуме объяснили, зачем нужен цифровой рубль

Артем Кирьянов заявил НСН, что цифровой рубль означает серьезное ужесточение финансовой дисциплины, чтобы на госзакупках никто не пытался своровать.

Цифровой рубль гарантирует стопроцентную прозрачность в сфере государственных закупок, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Цифровой рубль важен для государства. Все, что осуществляется в рамках государственных и муниципальных закупок, должно идти через цифровой рубль, потому что прозрачность цифрового рубля стопроцентная. Уже сегодня делается многое для контроля финансовых потоков. Вместе с цифровым рублем это даст нам серьезное ужесточение финансовой дисциплины, чтобы на госзакупках никто не пытался своровать, куда-то деньги вывести», - рассказал депутат.

«Волатильности не будет»: Кирьянов объяснил разницу между цифровым рублем и криптовалютой

По его словам, это также упростит жизнь предпринимателям на фоне санкций.

«Пользоваться цифровым рублем в основном будут предприниматели, которые ведут внешнюю экономическую деятельность. Это поможет им проводить операции на фоне санкций, облегчит жизнь», - отметил он.

Цифровой рубль нельзя считать криптовалютой, так как он гарантируется государством и имеет курс обычного рубля, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Эмитентом цифровых рублей будет Банк России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ДеньгиЦифровой рубльГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры