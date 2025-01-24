«Прозрачность на 100%»: В Госдуме объяснили, зачем нужен цифровой рубль

По его словам, это также упростит жизнь предпринимателям на фоне санкций.

«Пользоваться цифровым рублем в основном будут предприниматели, которые ведут внешнюю экономическую деятельность. Это поможет им проводить операции на фоне санкций, облегчит жизнь», - отметил он.

Цифровой рубль нельзя считать криптовалютой, так как он гарантируется государством и имеет курс обычного рубля, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Эмитентом цифровых рублей будет Банк России.

