27.09.2022 в 14:00 состоится пресс-конференция на тему: «День туризма. Путешествия в современных реалиях».
27.09.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «День туризма. Путешествия в современных реалиях».
27 сентября ежегодно отмечается Всемирный день туризма. Цель праздника - пропаганда туризма и развитие международных связей. Ежегодно выбирается девиз праздника и в этом году он звучит так: «Переосмыслить туризм». Этот девиз призывает использовать вынужденную паузу, чтобы не просто восстановиться после кризиса, но и выйти из него лучше и устойчивее.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Каким стал топ направлений у российских путешественников?
- Как изменился туризм?
- С какими проблемами сталкиваются россияне при планировании отдыха?
- Какая ситуация сегодня в гостинично-ресторанной отрасли?
- Какие прогнозы на новогодние праздники?
Участники пресс-конференции:
- Президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Сергей Голов;
- Коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев;
- Блогер happybabytravel, журналист, член Русского Географического Общества Татьяна Тазеева-Гриценко.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефону: 8 (903) 594 54 37.
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8