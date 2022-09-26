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Анонс

День туризма: Путешествия в современных реалиях

Информация

Начало конференции

14:00

27 сентября 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

27.09.2022 в 14:00 состоится пресс-конференция на тему: «День туризма. Путешествия в современных реалиях».

27.09.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «День туризма. Путешествия в современных реалиях».

27 сентября ежегодно отмечается Всемирный день туризма. Цель праздника - пропаганда туризма и развитие международных связей. Ежегодно выбирается девиз праздника и в этом году он звучит так: «Переосмыслить туризм». Этот девиз призывает использовать вынужденную паузу, чтобы не просто восстановиться после кризиса, но и выйти из него лучше и устойчивее.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

- Каким стал топ направлений у российских путешественников?

- Как изменился туризм?

- С какими проблемами сталкиваются россияне при планировании отдыха?

- Какая ситуация сегодня в гостинично-ресторанной отрасли?

- Какие прогнозы на новогодние праздники?


Участники пресс-конференции:

- Президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Сергей Голов;

- Коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев;

- Блогер happybabytravel, журналист, член Русского Географического Общества Татьяна Тазеева-Гриценко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефону: 8 (903) 594 54 37.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Андрей Варенков
ТЕГИ:ПутешествияТуризм
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