«Более открыто и лояльно»: Как на сферу туризма повлиял уход иностранных сервисов
Коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев рассказал, что отели стали использовать все возможные каналы для поиска туристов.
Коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН рассказал, что изменилось на рынке после ухода международных сервисов бронирования отелей.
«С уходом сервисов бронирования, международные отели захотели подключиться к нашей системе. Отели стоят здесь, где брать загрузку, стали использовать все каналы. Для внутреннего рынка ситуация стала лучше, с нами начали работать более открыто и лояльно», - отметил он.
Со своей стороны, президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Сергей Голов добавил, что раньше «Booking» забирал 20% прибыли, а отель зарабатывал меньше, чем агрегатор.
Сфера внутреннего туризма в России продолжит развиваться, есть инвестиции, заявил ранее коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Пакистан готов вывести отношения с Россией на новый уровень
- Минобороны не будет требовать принудительного возвращения россиян
- Собянин присвоил имя Жириновского улице на западе Москвы
- РСПП призвал расширить список отсрочек от частичной мобилизации
- Путин пообещал рекордный урожай зерна в 2022 году
- Путин дал российское гражданство французскому актеру из «Форта Боярд»
- РЖД вернут мобилизованным деньги за неиспользованные билеты
- Оператор «Северных потоков» заявил о разрушениях сразу на трех нитках системы
- Путин заявил, что украинское зерно не доходит до беднейших стран
- Мировой рынок облигаций попал в зону «медвежьего» тренда впервые с 1946 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru