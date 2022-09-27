«Более открыто и лояльно»: Как на сферу туризма повлиял уход иностранных сервисов

Коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев рассказал, что отели стали использовать все возможные каналы для поиска туристов. 

Коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН рассказал, что изменилось на рынке после ухода международных сервисов бронирования отелей.

«С уходом сервисов бронирования, международные отели захотели подключиться к нашей системе. Отели стоят здесь, где брать загрузку, стали использовать все каналы. Для внутреннего рынка ситуация стала лучше, с нами начали работать более открыто и лояльно», - отметил он.

Со своей стороны, президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Сергей Голов добавил, что раньше «Booking» забирал 20% прибыли, а отель зарабатывал меньше, чем агрегатор.

Сфера внутреннего туризма в России продолжит развиваться, есть инвестиции, заявил ранее коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссийские Туристы
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