«До такой меры не дойдет»: В Союзе турагентств не верят в закрытие границ

Сергей Голов отметил, что россияне не так давно начали путешествовать, до пандемии только у 10% граждан был загранпаспорт. 

Россияне не так давно начали активно путешествовать, полное закрытие границ маловероятно, заявил президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Сергей Голов в пресс-центре НСН.

«Мы путешествовать начали не так давно. В 90-е годы мы разве так путешествовали? У нас до ковидного времени от всего количества людей, которые могли себе позволить отдых за рубежом, только у 8-10% были загранпаспорта. Я не хочу закрытия границ и ограничений, я считаю, что до такой меры не дойдет», - отметил Голов.

Сфера внутреннего туризма в России продолжит развиваться, есть инвестиции, заявил ранее коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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