Союз туристических агентств допустил закрытие всей Европы в новом пакете санкций
Президент Союза Сергей Голов отметил, что Россия не будет отвечать зеркально и открыта для туристов.
Европа, вероятно, окончательно закроется для российских туристов, но будут другие страны, которые захотят сотрудничать, заявил президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Сергей Голов в пресс-центре НСН.
«Закрыта практически вся Европа. После 27 числа по принятию решений определенных и остальная Европа тоже закроется для нас. Это следующий восьмой пакет санкций. Как сказал наш президент, мы не будем поступать так, как они, мы ждем всех сюда. Будут страны, которые согласятся с нами сотрудничать и принимать», - рассказал он "Радиоточке НСН".
Сфера внутреннего туризма в России продолжит развиваться, есть инвестиции, заявил ранее коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН.
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