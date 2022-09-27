«Алтай и Камчатка»: Travel-блогер назвала топ направлений среди российских туристов
Член Русского Географического Общества Татьяна Тазеева-Гриценко отметила, что в этом году россияне также активно едут в Мурманск и Калининград.
Россияне хотят отправиться на Алтай и Камчатку, несмотря на довольно высокую стоимость такого путешествия, заявила блогер happybabytravel, журналист, член Русского Географического Общества Татьяна Тазеева-Гриценко в пресс-центре НСН.
«У меня запрос на Алтай и Камчатку, это прям той. И Санкт-Петербург. Это люди, которые копят на это деньги, люди понимают ценность этого путешествия. Вариантов много, есть и бюджетные варианты. Люди также рванули в Калининград, Мурманск в этом году», - рассказала она.
Сфера внутреннего туризма в России продолжит развиваться, есть инвестиции, заявил ранее коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН.
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