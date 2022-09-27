«Нужен пинок»: В России заявили о нехватке специалистов в сфере туризма
Президент Союза туристических агентств Сергей Голов отметил, что для развития отрасли зачастую нужен «пинок», сейчас сфера испытывает серьезный кадровый голод.
В сфере российского туризма существует большая проблема со специалистами, заявил президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Сергей Голов в пресс-центре НСН.
«У нас есть одна большая проблема – кадровый голод, мы не умеем пока готовить специалистов в области туризма, у нас есть менеджеры, но у нас нет специалистов. Я туризмом занимаюсь с 1991 года. Если у человека горит глаз, он так все презентует, что ты закроешь глаза на то, что туалет через дорогу. Нам, к сожалению, в большинстве случаев нужен пинок, чтобы добиться каких-то результатов. Началось все с пандемии», - рассказал он.
Сфера внутреннего туризма в России продолжит развиваться, есть инвестиции, заявил ранее коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Пакистан готов вывести отношения с Россией на новый уровень
- Минобороны не будет требовать принудительного возвращения россиян
- Собянин присвоил имя Жириновского улице на западе Москвы
- РСПП призвал расширить список отсрочек от частичной мобилизации
- Путин пообещал рекордный урожай зерна в 2022 году
- Путин дал российское гражданство французскому актеру из «Форта Боярд»
- РЖД вернут мобилизованным деньги за неиспользованные билеты
- Оператор «Северных потоков» заявил о разрушениях сразу на трех нитках системы
- Путин заявил, что украинское зерно не доходит до беднейших стран
- Мировой рынок облигаций попал в зону «медвежьего» тренда впервые с 1946 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru