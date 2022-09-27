«Нужен пинок»: В России заявили о нехватке специалистов в сфере туризма

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов отметил, что для развития отрасли зачастую нужен «пинок», сейчас сфера испытывает серьезный кадровый голод. 

В сфере российского туризма существует большая проблема со специалистами, заявил президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Сергей Голов в пресс-центре НСН.

«У нас есть одна большая проблема – кадровый голод, мы не умеем пока готовить специалистов в области туризма, у нас есть менеджеры, но у нас нет специалистов. Я туризмом занимаюсь с 1991 года. Если у человека горит глаз, он так все презентует, что ты закроешь глаза на то, что туалет через дорогу. Нам, к сожалению, в большинстве случаев нужен пинок, чтобы добиться каких-то результатов. Началось все с пандемии», - рассказал он.

Сфера внутреннего туризма в России продолжит развиваться, есть инвестиции, заявил ранее коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Егор Комаров
ТЕГИ:РаботаВнутренний Туризм
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