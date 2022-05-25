26.05.2022 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с Председателем комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной на тему: «Да здравствует век пионерии! Ожидать ли возрождения красных галстучков?»

100-летний юбилей недавно отметила Всесоюзная пионерская организация имени Ленина. На Красной площади прошла торжественная церемония, где ребята и девчонки из центральных регионов дали клятву пионера. В мероприятии приняли около пяти тысяч школьников. В СМИ сегодня активно обсуждают судьбу пионерской организации, появится ли новое молодежное движение или будут возрождать традиции прошлого. В День юбилея в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Целью движения будет создание возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи. Идею создания организации, которая объединяла бы всех детей в стране, поддержал Владимир Путин.

В ходе брифинга будут затронуты вопросы создания всероссийской детской молодежной организации, которая по структуре будет напоминать советское пионерское движение.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:30

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

