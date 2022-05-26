Останина: Первое чтение закона о пионерии ожидается 7 июня

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН рассказала о процессе создания единой организации детского движения.

«Я тоже соавтор этого законопроекта, речь идет о создании единой организации Российского движения детей и молодежи. В первом чтении на 7 июня вынесем этот закон обсуждать. Мы не с нуля начинаем сейчас, всего у нас сейчас 20 детских организаций, нам нужно единообразие, создается наблюдательный и попечительный советы. Мне хочется надеяться, что создание организации не будет упираться в бюрократические моменты. Институтом власти, который курирует создание этого движения и его работу, будем Минпросвещения. Это логично, потому что мы хотим в каждом образовательном учреждении возродить детскую организацию», - отметила она.

В некоторых российских регионах сохранились пионерские организации на базе школ, заявила ранее Нина Останина в пресс-центре НСН.

