Останина: Первое чтение закона о пионерии ожидается 7 июня
Депутат отметила, что единое движение детей и молодежи будет курировать Министерство просвещения.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН рассказала о процессе создания единой организации детского движения.
«Я тоже соавтор этого законопроекта, речь идет о создании единой организации Российского движения детей и молодежи. В первом чтении на 7 июня вынесем этот закон обсуждать. Мы не с нуля начинаем сейчас, всего у нас сейчас 20 детских организаций, нам нужно единообразие, создается наблюдательный и попечительный советы. Мне хочется надеяться, что создание организации не будет упираться в бюрократические моменты. Институтом власти, который курирует создание этого движения и его работу, будем Минпросвещения. Это логично, потому что мы хотим в каждом образовательном учреждении возродить детскую организацию», - отметила она.
В некоторых российских регионах сохранились пионерские организации на базе школ, заявила ранее Нина Останина в пресс-центре НСН.
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