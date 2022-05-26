Останина напомнила о 240 тысячах пионеров в современной России
Депутат отметила, что в Орловской, Иркутской и других областях сохранилась вся пионерская атрибутика.
В некоторых российских регионах сохранились пионерские организации на базе школ, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«У нас есть пионерские организации, в их составе 240 тысяч пионеров. Коммунисты не просто возродили, мы никогда не прекращали эту работу с нашими детьми. Я назову даже отдельные территории – Орловская область, республика Осетия, где из школ даже не убрали пионерские дружины, атрибутику и вожатых. У них многое было разрушено с 2000-х годов, а вот это не разрушили. В Иркутской области у нас пионерская организация, которая не была разрушена», - рассказала она.
Столетний юбилей недавно отметила Всесоюзная пионерская организация имени Ленина. На Красной площади прошла торжественная церемония, где ребята и девчонки из центральных регионов дали клятву пионера. В мероприятии приняли участие около пяти тысяч школьников.
В День юбилея в Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Целью движения будет создание возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи. Идею создания организации, которая объединяла бы всех детей в стране, поддержал Владимир Путин.
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