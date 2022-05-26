«Не мечтать жить в Европе!» Останина обозначила идеологию новой пионерии
Депутат Госдумы рассказала о главных принципах патриотизма в новом движении для детей и молодежи.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН перечислила главные ценности нового Российского движения детей и молодежи.
«Главная идеология – воспитать патриота своей родины, воспитать того самого человека, который бы не смотрел на Запад, 60% наших выпускников по-прежнему мечтают жить в Европе. Воспитать тех, кто хотел бы сделать нашу родину великой, могучей, кто хотел бы привнести в свой вклад в экономику, в политическую систему, для укрепления безопасности. Это ребята, которые хорошо знают свою историю. Это ребята, которые живут в настоящем, помнят прошлое и мечтают о великом будущем. Это и есть та самая идеология, добросовестность, честность – лучшие нормы, что было в клятве пионера», - рассказала депутат.
В некоторых российских регионах сохранились пионерские организации на базе школ, заявила ранее Нина Останина в пресс-центре НСН.
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