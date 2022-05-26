Останина призвала новых пионеров искать героев для «Бессмертного полка»

Депутат Госдумы отметила, что новое молодежное движение также призвано сохранить историческую память. 

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН предложила участникам нового «пионерского» движения заниматься вопросами исторической памяти.

«Сейчас мы нашим детям предлагаем временные проекты – экологические, патриотические. Для того чтобы выйти на «Бессмертный полк» надо поднять всю историю, отмотать пленку. Пусть дети и занимаются этой поисковой работой. Я сама вспоминаю свое пионерское прошлое, когда у нас каждый пионерский отряд носил имя пионера-героя. Вы найдите у себя этих героев и все, что о нем было написано. Сохранить память – одно из направлений, которым с интересом будут заниматься наши дети», - отметила депутат.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН перечислила главные ценности нового Российского движения детей и молодежи.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:Бессмертный ПолкИсторияДети
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры