Останина призвала новых пионеров искать героев для «Бессмертного полка»

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН предложила участникам нового «пионерского» движения заниматься вопросами исторической памяти.

«Сейчас мы нашим детям предлагаем временные проекты – экологические, патриотические. Для того чтобы выйти на «Бессмертный полк» надо поднять всю историю, отмотать пленку. Пусть дети и занимаются этой поисковой работой. Я сама вспоминаю свое пионерское прошлое, когда у нас каждый пионерский отряд носил имя пионера-героя. Вы найдите у себя этих героев и все, что о нем было написано. Сохранить память – одно из направлений, которым с интересом будут заниматься наши дети», - отметила депутат.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН перечислила главные ценности нового Российского движения детей и молодежи.

