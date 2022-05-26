«Препятствий нет»: Останина о создании TikTok-дома пионерии

Дети в рамках нового молодежного движения сами решат, как будут общаться друг с другом, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН

«Я думаю, сама молодёжь захочет это сделать, в этой части никаких препятствий для такого творчества строить не надо. Уверена, что на первом съезде сами ребята определят, в каком формате им дальше выстраивать свое общение», - отметила депутат, отвечая на вопрос о возможности создания TikTok-дома в рамках нового «пионерского» движения.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН перечислила главные ценности нового Российского движения детей и молодежи.

