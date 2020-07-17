21.07.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Чума 21-го века: Как спасти человечество от новых эпидемий»

Из-за вспышки бубонной чумы на западе Монголии введен карантин. После смерти 15-летнего подростка, сразу в четырех российских регионах, которые граничат с Монголией, срочно были введены особые меры безопасности. Но границы распространения чумы оказались шире. Официальные представители здравоохранения штата Колорадо (США) объявили, что в городе Моррисон выявлен случай заболевания бубонной чумой у белки. Всемирная организация здравоохранения недавно отнесла чуму к категории возвращающихся заболеваний на фоне регулярного появления новых вспышек.

Какая вероятность распространения чумы по всему миру?



Насколько опасна «бубонная чума» в 21-м веке?

Какова опасность любых инфекций после эпидемии COVID-19?

Как известные инфекции мутируют в 21-м веке?

Какие новые виды заболеваний грозят человечеству?

Участники пресс-конференции:

Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. Аккредитация не ведется.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 21.07.2020 в 12:00.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции).





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