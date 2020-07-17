21.07.2020 состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с распространением известных и новых видов инфекционных заболеваний
21.07.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Чума 21-го века: Как спасти человечество от новых эпидемий»
Из-за вспышки бубонной чумы на западе Монголии введен карантин. После смерти 15-летнего подростка, сразу в четырех российских регионах, которые граничат с Монголией, срочно были введены особые меры безопасности. Но границы распространения чумы оказались шире. Официальные представители здравоохранения штата Колорадо (США) объявили, что в городе Моррисон выявлен случай заболевания бубонной чумой у белки. Всемирная организация здравоохранения недавно отнесла чуму к категории возвращающихся заболеваний на фоне регулярного появления новых вспышек.
- Какая вероятность распространения чумы по всему миру?
- Насколько опасна «бубонная чума» в 21-м веке?
- Какова опасность любых инфекций после эпидемии COVID-19?
- Как известные инфекции мутируют в 21-м веке?
- Какие новые виды заболеваний грозят человечеству?
Участники пресс-конференции:
- Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров
- Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев
ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. Аккредитация не ведется.
Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 21.07.2020 в 12:00.
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции).
- N.B. Обращаем внимание представителей СМИ, что видеотрансляция в прямом эфире на сайте NSN.fm, а также в официальных соцсетях и каналах НСН является интеллектуальной собственностью информационного агентства «Национальная Служба Новостей», любое цитирование и перепечатки возможны только с указанием ссылки на первоисточник информации – агентство НСН и обязательной гиперссылки на страницу NSN.fm с первоисточником.