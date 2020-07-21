Врачи рассказали об очаге бубонной чумы на Байконуре
Инфекционисты Владимир Никифоров и Николай Малышев рассказали НСН о районах России, где можно заразиться бубонной чумой.
В пресс-центре центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция, посвященная борьбе с распространением известных и новых видов инфекционных заболеваний.
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН сообщил о целом поясе в России, где распространена бубонная чума и отдельно отметил, чем она опасна.
«По всему югу России, вдоль границы, до сих пор можно встретить бубонную чуму. Это целый пояс, где отмечается эндемическая зона. Но там районы малонаселённые. Опасна эта чума тем, что хоть бубонная форма протекает не опасно для окружающих, но наступает септическая, если поздно начать лечение и поражаются лёгкие, и чума начинает распространятся между людьми», - сказал вирусолог.
А главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров рассказал о природном очаге бубонной чумы в районе космодрома Байконур.
«В Казахстане есть очень неблагоприятный район, там, где расположен наш космодром Байконур. Там природный очаг бубонной чумы, которую распространяют большие и малые песчанки. И там постоянно это отслеживают, и специалисты в постоянной готовности, потому что тут возникает угроза космическим полётам. Не дай бог кто-то из персонала заразится», - отметил инфекционист.
Ранее Никифоров заявил, что человечество не способно победить коронавирус, но он сам деградирует до обычного гриппа или ОРВИ.
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