Инфекционист: Человечество не сможет победить коронавирус
Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров рассказал НСН, как человечество дальше будет уживаться с коронавирусом.
В пресс-центре центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция, посвященная борьбе с распространением известных и новых видов инфекционных заболеваний.
Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в эфире НСН заявил, что человечество не способно победить коронавирус, но он сам деградирует до обычного гриппа или ОРВИ.
«Человечество за всё своё существование всего одну инфекцию победило - оспу, причём очень страшной и тяжёлой вакциной. А коронавирус, я думаю, что не сможем. Он пришёл к нам надолго и никуда не уйдёт. У него теперь два вероятных пути. Либо коронавирус деградирует до обычного сезонного ОРВИ, как и все его предшественники, четыре других коронавируса. Либо он приобретёт характер сезонного гриппа и будет приходить осенью, вызывать довольно серьёзное заболевание, а к лету уходить. Но такого всплеска, какой был этой зимой и весной, конечно, уже не будет. И мы переболеем, и он перезаточится. Мы друг с другом сживёмся», - считает профессор.
Ранее он сообщил, что на создание вакцины от коронавируса уйдёт минимум полтора года.
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