Инфекционист: Человечество не сможет победить коронавирус

Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров рассказал НСН, как человечество дальше будет уживаться с коронавирусом.

В пресс-центре центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция, посвященная борьбе с распространением известных и новых видов инфекционных заболеваний.

Главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров в эфире НСН заявил, что человечество не способно победить коронавирус, но он сам деградирует до обычного гриппа или ОРВИ.

Инфекционисты назвали сроки создания вакцины от коронавируса

«Человечество за всё своё существование всего одну инфекцию победило - оспу, причём очень страшной и тяжёлой вакциной. А коронавирус, я думаю, что не сможем. Он пришёл к нам надолго и никуда не уйдёт. У него теперь два вероятных пути. Либо коронавирус деградирует до обычного сезонного ОРВИ, как и все его предшественники, четыре других коронавируса. Либо он приобретёт характер сезонного гриппа и будет приходить осенью, вызывать довольно серьёзное заболевание, а к лету уходить. Но такого всплеска, какой был этой зимой и весной, конечно, уже не будет. И мы переболеем, и он перезаточится. Мы друг с другом сживёмся», - считает профессор.

Ранее он сообщил, что на создание вакцины от коронавируса уйдёт минимум полтора года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры