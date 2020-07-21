Инфекционист: Человечество не сможет победить коронавирус

«Человечество за всё своё существование всего одну инфекцию победило - оспу, причём очень страшной и тяжёлой вакциной. А коронавирус, я думаю, что не сможем. Он пришёл к нам надолго и никуда не уйдёт. У него теперь два вероятных пути. Либо коронавирус деградирует до обычного сезонного ОРВИ, как и все его предшественники, четыре других коронавируса. Либо он приобретёт характер сезонного гриппа и будет приходить осенью, вызывать довольно серьёзное заболевание, а к лету уходить. Но такого всплеска, какой был этой зимой и весной, конечно, уже не будет. И мы переболеем, и он перезаточится. Мы друг с другом сживёмся», - считает профессор.

Ранее он сообщил, что на создание вакцины от коронавируса уйдёт минимум полтора года.

