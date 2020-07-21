Инфекционист: COVID-19 не уничтожит человечество

«Коронавирус – неприятность, но, поверьте мне, человечество от этого не погибнет. Уже видно, что оно не погибло. Истерику устроили и шум подняли. Но если сейчас посмотреть на результаты этого «кровавого» вируса, как его представляют, то не такой уж он и «кровавый». Вот просто взять, что у нас в прошлом году было 760 тысяч внебольничных пневмоний, это был никакой не коронавирус, из них около 3% летальность, это около 21 тысячи человек в прошлом году умерло от пневмонии внебольничной. А от коронавируса у нас сейчас умерло намного меньше, но, правда, пока год не прошёл. То есть какого-то массового падежа населения нет. Поэтому коронавирус – очень большая неприятность, но гибелью человечеству этот вирус не грозит. И мы вымрем не от инфекционных болезней в перспективе», - отметил Никифоров.

Ранее инфекционисты Никифоров и инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказали НСН о районах России, где можно заразиться бубонной чумой, отметив в качестве одного из её очагов космодром Байконур.

