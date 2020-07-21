Инфекционисты расскажут в НСН о борьбе с новыми эпидемиями
21 июля 202012:22
Алексей Кулаков
В пресс-центре «Национальной Службы Новостей» начинается пресс-конференция на тему: «Чума 21-го века: Как спасти человечество от новых эпидемий». Эксперты расскажут какова вероятность распространения бубонной чумы из Монголии по всему миру, насколько опасна она на сегодняшний день, какова опасность любых инфекций после эпидемии COVID-19, как известные инфекции мутируют в 21-м веке и какие новые виды заболеваний грозят человечеству.
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21 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru